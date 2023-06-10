В День России в центре Краснодара ограничат движение транспорта
12 июня в Краснодаре перекроют некоторые участки улиц
12 июня в День России в центре Краснодара временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает мэрия города.
С 6:00 для проезда будут недоступны улицы:
- Будённого от Красной до Митрофана Седина;
- Красноармейская от Длинной до Кузнечной;
- Длинная от Красноармейской до Коммунаров.
Освобождать эти участки от транспорта начнут 11 июня с 22:00.
Также 12 июня на этих улицах будут организованы автостоянки.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре четвертый троллейбус 10 июня стал ходить до Немецкой деревни.
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