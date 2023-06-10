В День России в центре Краснодара ограничат движение транспорта

12 июня в День России в центре Краснодара временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает мэрия города.

С 6:00 для проезда будут недоступны улицы:

Будённого от Красной до Митрофана Седина;

Красноармейская от Длинной до Кузнечной;

Длинная от Красноармейской до Коммунаров.

Освобождать эти участки от транспорта начнут 11 июня с 22:00.

Также 12 июня на этих улицах будут организованы автостоянки.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре четвертый троллейбус 10 июня стал ходить до Немецкой деревни.