В День России в центре Краснодара ограничат движение транспорта

Краснодарский край

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  • Краснодар, улица Красная © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    Краснодар, улица Красная © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

12 июня в Краснодаре перекроют некоторые участки улиц

12 июня в День России в центре Краснодара временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает мэрия города.

Схема ограничения движения транспорта 12 июня

Схема ограничения движения транспорта 12 июня

С 6:00 для проезда будут недоступны улицы:

  • Будённого от Красной до Митрофана Седина;
  • Красноармейская от Длинной до Кузнечной;
  • Длинная от Красноармейской до Коммунаров.

Освобождать эти участки от транспорта начнут 11 июня с 22:00.

Также 12 июня на этих улицах будут организованы автостоянки.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре четвертый троллейбус 10 июня стал ходить до Немецкой деревни.

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В День России в центре Краснодара ограничат движение транспорта
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