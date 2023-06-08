Власти спросили краснодарок, почему они откладывают беременность. Онлайн-анкету рассылают работодателям
Власти Краснодара решили узнать у молодых жительниц города, почему они не хотят заводить детей
Центр занятости Краснодара начал рассылать в городские организации письмо с просьбой к молодым сотрудницам пройти онлайн-опрос. Девушек от 18 до 25 лет просят рассказать о причинах откладывания беременности.
Анкета заполняется анонимно. Пройти её нужно было до 8 июня. Письмо от Центра занятости Юга.ру предоставила одна из городских компаний.
В Центре занятости Краснодара журналисту Юга.ру сказали, что рассылка опроса — поручение Министерства труда и социального развития Краснодарского края. Подробностей там не привели.
Всего в анкете 29 вопросов. Девушек просят указать семейное положение, образование и жилищные условия. Еще сотрудницам предложили рассказать, что они думают о браке, когда хотят выйти замуж и что считают главным в жизни.
Также можно написать, влияет ли политическая обстановка на решение об откладывании беременности и какими средствами контрацепции пользуются девушки.
Вот несколько вопросов из анкеты:
Сколько компаний в городе получили письмо и нужно ли пройти опрос обязательно — неизвестно. Также не сообщается, будут ли в дальнейшем опубликованы результаты опроса.
Ранее Юга.ру писали, что многодетные матери просят внести поправки в закон о мобилизации. Они хотят добиться отсрочки для отцов троих детей или отцов двоих детей, ожидающих третьего ребенка.
Женщины рассказали, что без мужей их повседневная жизнь становится намного тяжелее — домашние обязанности ложатся на старших детей, у подростков начинают возникать психологические проблемы, а беременные сталкиваются с угрозой выкидыша.