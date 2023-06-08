Власти спросили краснодарок, почему они откладывают беременность. Онлайн-анкету рассылают работодателям

Краснодарский край

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  • © Фото Nikon-2110 с сайта pixabay.com
    © Фото Nikon-2110 с сайта pixabay.com

Власти Краснодара решили узнать у молодых жительниц города, почему они не хотят заводить детей

Центр занятости Краснодара начал рассылать в городские организации письмо с просьбой к молодым сотрудницам пройти онлайн-опрос. Девушек от 18 до 25 лет просят рассказать о причинах откладывания беременности.

Анкета заполняется анонимно. Пройти её нужно было до 8 июня. Письмо от Центра занятости Юга.ру предоставила одна из городских компаний.

В Центре занятости Краснодара журналисту Юга.ру сказали, что рассылка опроса — поручение Министерства труда и социального развития Краснодарского края. Подробностей там не привели.

Всего в анкете 29 вопросов. Девушек просят указать семейное положение, образование и жилищные условия. Еще сотрудницам предложили рассказать, что они думают о браке, когда хотят выйти замуж и что считают главным в жизни.

Также можно написать, влияет ли политическая обстановка на решение об откладывании беременности и какими средствами контрацепции пользуются девушки.

Вот несколько вопросов из анкеты:

Сколько компаний в городе получили письмо и нужно ли пройти опрос обязательно — неизвестно. Также не сообщается, будут ли в дальнейшем опубликованы результаты опроса.

Ранее Юга.ру писали, что многодетные матери просят внести поправки в закон о мобилизации. Они хотят добиться отсрочки для отцов троих детей или отцов двоих детей, ожидающих третьего ребенка.

Женщины рассказали, что без мужей их повседневная жизнь становится намного тяжелее — домашние обязанности ложатся на старших детей, у подростков начинают возникать психологические проблемы, а беременные сталкиваются с угрозой выкидыша.

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Власти спросили краснодарок, почему они откладывают беременность. Онлайн-анкету рассылают работодателям

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