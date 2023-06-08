В парке Победы в Белореченске высадили больше 40 хвойных деревьев

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  • © Фото Марии Ефимкиной
    © Фото Марии Ефимкиной

Предприятие ЕвроХим-БМУ, Краснодарская краевая экологическая общественная организация «Экологическое содружество» и администрация Белореченска провели «Зеленую акцию» в городском парке Победы

Мероприятие организовали, чтобы восполнить пробелы в зеленом обрамлении «Аллеи памяти» в парке Победы. За час кропотливой и бережной работы молодые специалисты ЕвроХим-БМУ и волонтеры высадили 43 саженца пирамидальной и шарообразной туи. 

В акции поучаствовал глава города Александр Абрамов, депутат городского Совета Светлана Штерн и представители градообразующего предприятия ЕвроХим-БМУ.

Еще об экологических инициативах «ЕвроХим-БМУ»::

ЕвроХим-БМУ ежегодно участвует во всероссийских, краевых и районных экологических акциях или организовывает их. Это связано с активным развитием ESG-политики компании, один из ключевых векторов развития которой — защита и улучшение окружающей среды.

«Подобные «Зеленые акции» способствуют облагораживанию городской территории, и мы надеемся, что хвойные саженцы удачно приживутся в парке, дополнив вечнозеленый дизайн городского ландшафта», — прокомментировал начальник административного управления ЕвроХим-БМУ Виталий Россов.

Как писали Юга.ру, «ЕвроХим» признали лучшей российской компанией по реализации нацпроектов в категории «Крупный бизнес».

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