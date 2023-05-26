В Адыгее затопило аул. Вода вошла во дворы частных домов
В Адыгее затопило аул Ходзь, в воде оказались дороги и дома
В соцсетях 26 мая появились фото и видео наводнения в ауле Ходзь в Адыгее. На кадрах видно, что затоплены дороги и дворы частных домов.
Информацию подтвердили в МЧС республики.
«На место выехали руководство Главного управления и оперативная группа для оказания всей необходимой помощи населению и координации работы всех экстренных служб», — рассказали в ведомстве.
Улицы аула превратились в бурные реки.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал, что выехал на место.
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