В Адыгее затопило аул. Вода вошла во дворы частных домов

В Адыгее затопило аул Ходзь, в воде оказались дороги и дома

В соцсетях 26 мая появились фото и видео наводнения в ауле Ходзь в Адыгее. На кадрах видно, что затоплены дороги и дворы частных домов.

Информацию подтвердили в МЧС республики.

«На место выехали руководство Главного управления и оперативная группа для оказания всей необходимой помощи населению и координации работы всех экстренных служб», — рассказали в ведомстве.