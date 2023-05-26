В Адыгее затопило аул. Вода вошла во дворы частных домов

Адыгея

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  • © скриншот видео телеграм-канала Kub Mash https://t.me/kub_mash/3559
    © скриншот видео телеграм-канала Kub Mash https://t.me/kub_mash/3559

В Адыгее затопило аул Ходзь, в воде оказались дороги и дома

В соцсетях 26 мая появились фото и видео наводнения в ауле Ходзь в Адыгее. На кадрах видно, что затоплены дороги и дворы частных домов.

Информацию подтвердили в МЧС республики.

«На место выехали руководство Главного управления и оперативная группа для оказания  всей необходимой помощи населению и координации работы всех экстренных служб», — рассказали в ведомстве.

Улицы аула превратились в бурные реки.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал, что выехал на место.

Напомним, в Краснодаре 26 мая прошли ливни, некоторые улицы города затопило. На Ростов-на-Дону обрушился мощный град, в городе 9-бальные пробки, льдины повредили автомобили.

Мурат Кумпилов Наводнения Погода Происшествия

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