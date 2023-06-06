Центр Краснодара перекроют для автомобилистов из-за праздника
В центре Краснодара 8 июня перекроют автомобильное движение
В Краснодаре 8 июня проведут краевое мероприятие в честь Дня социального работника. Из-за этого автомобилистам запретят проезд по улице Гоголя от Красноармейской до Рашпилевской.
Движение на участке будет запрещено с 6:00 и до окончания мероприятия. А с 22:00 7 июня дорогу расчистят от припаркованного транспорта.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре перекроют участок улицы Круговой. На отрезке от ул. Стахановской до ул. им. Тургенева, 203/3 уложат асфальт.
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