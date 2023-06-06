Центр Краснодара перекроют для автомобилистов из-за праздника

В Краснодаре 8 июня проведут краевое мероприятие в честь Дня социального работника. Из-за этого автомобилистам запретят проезд по улице Гоголя от Красноармейской до Рашпилевской.

Движение на участке будет запрещено с 6:00 и до окончания мероприятия. А с 22:00 7 июня дорогу расчистят от припаркованного транспорта.