Из-за дождя ремонт улицы Зиповской затянулся на сутки

Пресс-служба администрации Краснодара опубликовала заявление о том, что работы по укладке инженерных сетей вдоль улицы Зиповской на отрезке между Московской и Байбакова закончатся «до конца понедельника», что на сутки дольше изначально заявленного дедлайна. «Неблагоприятные погодные условия внесли коррективы в работу дорожников», — отмечается в заявлении.

Напомним, что уже несколько дней Краснодарский край страдает от проливных дождей. Сегодня утром затопило Краснодар, вчера — Лабинск.