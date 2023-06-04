Из-за дождя ремонт улицы Зиповской затянулся на сутки

Краснодарский край

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  • Уго улиц Зиповской и Байбакова в Краснодаре © Скриншот сайта Maps.google.com
    Уго улиц Зиповской и Байбакова в Краснодаре © Скриншот сайта Maps.google.com

Вследствие утреннего ливня краснодарские дорожные рабочие не смогли закончить в срок ремонт улицы Зиповской

Пресс-служба администрации Краснодара опубликовала заявление о том, что работы по укладке инженерных сетей вдоль улицы Зиповской на отрезке между Московской и Байбакова закончатся «до конца понедельника», что на сутки дольше изначально заявленного дедлайна. «Неблагоприятные погодные условия внесли коррективы в работу дорожников», — отмечается в заявлении.

Напомним, что уже несколько дней Краснодарский край страдает от проливных дождей. Сегодня утром затопило Краснодар, вчера — Лабинск.

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