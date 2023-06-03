Из-за сильного ливня снова затопило Лабинск. Жителей эвакуировали

В Лабинске из зоны затопления эвакуировали 12 человек

В краевом оперштабе утром 3 июня сказали, что из трех домов в городе эвакуировали 12 человек. Их разместили в гостинице «Спортивная».

Глава Лабинска Владимир Забураев сообщил, что 2 июня в городе выпало 39,5 мм осадков. В воде снова оказались дороги и придомовые территории.

По состоянию на 10:50 в городе затопило 198 придомовых территорий, в 114 домов зашла вода. Спасатели продолжают откачивать воду. Также работает специальная комиссия по оценке пострадавшего имущества.

Как писали Юга.ру, Лабинск уже неделю страдает от проливных дождей. В прошлую субботу в городе затопило 76 частных территорий. Также в воде оказались дома в селе Владимирском и хуторе Северном.