В Краснодаре приостановили движение трамваев из-за обрыва контактной сети

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Днем 1 июня в Краснодаре приостановили движение трамваев в направлении ХБК, Пашковской и КМР

В Краснодаре около 14:56 произошел обрыв контактной сети трамвая на пересечении улиц Ставропольской и Стасова. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ».

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Обновлено в 16:16. Позже в КТТУ сообщили о восстановлении движения.

Сейчас на месте работают специалисты. Движение трамваев сторону Комсомольского микрорайона, Хладокомбината и Пашковской приостановлено. 

Ранее Юга.ру писали, что в центре Краснодара приостановилось движение трамваев из-за аварии на подстанции «Южная».

Краснодар Общественный транспорт Трамвай

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