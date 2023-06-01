В Краснодаре приостановили движение трамваев из-за обрыва контактной сети

Днем 1 июня в Краснодаре приостановили движение трамваев в направлении ХБК, Пашковской и КМР

В Краснодаре около 14:56 произошел обрыв контактной сети трамвая на пересечении улиц Ставропольской и Стасова. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ».

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Обновлено в 16:16. Позже в КТТУ сообщили о восстановлении движения.