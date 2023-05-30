На трассе А-146 Краснодар — Верхнебаканский образовались многокилометровые пробки из-за нескольких ДТП

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено очевидцем
    © Фото предоставлено очевидцем

Днем 30 мая из-за ДТП на трассе А-146 приостановили движение. В обе стороны образовались пробки

Очевидцы сообщили, что на трассе А-146 Краснодар — Верхнебаканский произошло два ДТП. Аварии случились в обоих направлениях, из-за этого на дороге образовались пробки.  

Сервис «Яндекс.Карты» показывает заторы около Ильского и Северской. Водители пишут, что около Ильского в сторону Новороссийска движение приостановили.

Оба ДТП произошли с участием фур. На кадрах можно заметить автомобили спасателей, пожарных и военных.

Ранее Юга.ру писали, что ДТП с шестью автомобилями произошло на трассе Новороссийск — Керчь. Пострадали два человека. Еще троим медицинскую помощь оказали на месте.

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