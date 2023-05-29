На трассе Новороссийск — Керчь произошло ДТП с шестью автомобилями
В массовом ДТП под Новороссийском пострадали два человека
Авария случилась вечером 28 мая. Как рассказали в госавтоинспекции Кубани, на дороге столкнулись два легковых автомобиля. Затем рядом столкнулись еще четыре машины.
В результате ДТП пострадали два человека. Еще троим медицинскую помощь оказали на месте.
Как писали Юга.ру, днем 28 мая в Горячем Ключе мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем. Мотоциклист погиб, его пассажирку доставили в реанимацию.
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