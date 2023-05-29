В Джубге сгорела трехэтажная гостиница
Вечером 28 мая в Джубге загорелся трехэтажный гостевой дом
Около 20 часов вечера в Джубге загорелась гостиница на улице Набережной, 16. В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю рассказали, что площадь пожара составила 800 кв. метров.
Почти сразу в здании рухнула крыша. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой гостиницы.
Огонь потушили в 23:30, погибших и пострадавших нет. В ведомстве уточнили, что гостиница не работала и постояльцев в момент пожара не было.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре загорелся склад на улице Путевой. Огонь охватил 500 кв. метров.
Сегодня, 08:38Отель под тысячами звезд
Создатель «Кукарты» рассказал о любимых местах для путешествий в Краснодарском крае и Адыгее
Вчера, 18:45До конца мая в Краснодарском крае будет идти дождь
Сохраняется штормовое предупреждение