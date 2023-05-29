В Джубге сгорела трехэтажная гостиница

Около 20 часов вечера в Джубге загорелась гостиница на улице Набережной, 16. В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю рассказали, что площадь пожара составила 800 кв. метров.

Почти сразу в здании рухнула крыша. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой гостиницы.

Огонь потушили в 23:30, погибших и пострадавших нет. В ведомстве уточнили, что гостиница не работала и постояльцев в момент пожара не было.