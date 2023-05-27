В Крымске неизвестный подкинул под автомобиль корпус от гранаты

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Днем 27 мая в Крымске саперы достали из-под машины корпус гранаты

Местные жители рассказали в соцсетях, что подозрительный предмет обнаружили под автомобилем на улице Демьяна Бедного. Происходящее зафиксировали камеры наблюдения.

«Сейчас ждут саперов из Краснодара! Со слов моего соседа, какой-то мужчина под чужой автомобиль, стоящий на парковке рядом с домом по улице Демьяна Бедного, подложил взрывное устройство и скрылся», — написали в телеграме. 

Глава Крымского района Сергей Лесь сообщил, что на место выехала группа быстрого реагирования и саперы. Подозрительный предмет достали, им оказался пустой корпус от гранаты. Угрозы населению нет.

Ранее Юга.ру писали, что в хуторе Новоукраинском 20-летняя девушка во время ссоры хотела напугать мужа, достала из его сейфа травматический пистолет и пригрозила выстрелить. Девушка приставила оружие к груди и оно сработало. Пострадавшая скончалась в больнице. 

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