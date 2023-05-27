В Крымске неизвестный подкинул под автомобиль корпус от гранаты

Местные жители рассказали в соцсетях, что подозрительный предмет обнаружили под автомобилем на улице Демьяна Бедного. Происходящее зафиксировали камеры наблюдения.

«Сейчас ждут саперов из Краснодара! Со слов моего соседа, какой-то мужчина под чужой автомобиль, стоящий на парковке рядом с домом по улице Демьяна Бедного, подложил взрывное устройство и скрылся», — написали в телеграме.

Глава Крымского района Сергей Лесь сообщил, что на место выехала группа быстрого реагирования и саперы. Подозрительный предмет достали, им оказался пустой корпус от гранаты. Угрозы населению нет.

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