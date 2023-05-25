«Ростелеком» организовал кибертурнир по игре «Мир Танков» на молодежном форуме в Ростовской области

«Ростелеком» выступил телеком-партнером форума ЮФО для подростков «Молодая волна», который прошел в детском лагере «Спутник» в Ростовской области

Компания обеспечила административное здание и все шатры на территории стабильным доступом в интернет и организовала активности для участников. Специалисты установили 8 точек доступа Wi-Fi со скоростью до 100 Мбит/с. За пять дней форума интернетом от национального провайдера воспользовались более 600 человек, включая организаторов мероприятия. Общий трафик на форуме в шесть раз превысил прошлогодний и составил около 800 Гб.

Национальный цифровой провайдер девятый год подряд поддерживает «Молодую волну». В этом году компания организовала на форуме кибертурнир по игре «Мир Танков» и обеспечила его призовой фонд. В рамках основной программы организаторы предложили подросткам на выбор 6 основных направлений-треков: «Дерзай и открывай» для молодых ИТ-специалистов;

«Благо твори» — для участников молодежных общественных организаций;

«Достигай и побеждай» для увлеченных спортом;

«Служи Отечеству» — для тех, кто интересуется историей России и участвует в патриотических мероприятиях;

«Создавай и вдохновляй» — для творческой молодежи;

«Найди призвание» — для тех, кто интересуется социальным проектированием, карьерными перспективами и бизнесом.

«Мы на регулярной основе поддерживаем форумы «Молодая волна» и «Ростов», которые проходят в Неклиновском районе Ростовской области. Есть основания считать, что за теми думающими, творческими и амбициозными ребятами, которые посещают такие мероприятия, будущее России. При этом мы видим свою задачу не только в создании качественной телеком-инфраструктуры, но и часто интегрируемся в образовательную часть форумов, привозим с собой экспертов. Несколько раз в рамках форумов мы проводили тестирование, позволяющее подросткам определиться со своей будущей профессией», — рассказал вице-президент, директор Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов.

Одним из гостей «Молодой волны» стал губернатор Ростовской области Василий Голубев. «Благодаря выделению федеральной субсидии на территории лагеря были возведены пять современных спальных корпусов. Теперь число ребят, которые за лето смогут приехать в «Спутник», может увеличиться почти до тысячи человек», — отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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«В этом году нам удалось улучшить условия проживания ребят. Комнаты и коридоры в новых корпусах более просторные. В построенных зданиях помимо новой мебели есть специальные помещения — чемоданная и гладильная комнаты. Это помогает детям больше концентрироваться на образовательной программе, а не на бытовых вопросах. Благодаря нашему постоянному партнеру «Ростелекому» территория мероприятия охвачена современной цифровой связью», — рассказал директор форума Денис Белаш.

За 11 лет проведения «Молодой волны» гостями форума стали более тысячи спикеров и экспертов. Общее число участников превысило 9,5 тыс. человек. Узнать подробности о проектах компании, реализуемых в национальных интересах, можно на официальном сайте компании.

Как писали Юга.ру, «Ростелеком» обеспечил связью 18 населенных пунктов Ростовской области.

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