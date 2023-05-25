В ЕвроХим-БМУ прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню химика

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  • © Фото Марии Ефимкиной
    © Фото Марии Ефимкиной

24 мая в актовом зале ЕвроХим-БМУ организовали праздничный концерт для передовиков производства химической промышленности в преддверии Дня химика

В концертную программу вошла церемония награждения лучших сотрудников предприятия. Им вручили почетные грамоты и благодарственные письма предприятия, дипломы Российского союза химиков и Росхимпрофсоюза, а также почетные знаки Росхимпрофсоюза.

В мероприятии поучаствовали руководители компании ЕвроХим, главы Белореченского района и города Белореченска. Они поблагодарили сотрудников предприятия за их сложную и ответственную работу.

«Я очень горжусь достижениями нашей команды профессионалов. Сегодня минеральные удобрения востребованы как никогда ранее, поэтому перед каждым из нас стоит абсолютно четкая задача: мы должны максимально улучшать технологию и увеличивать производительность. Я уверен, что мы легко справимся с поставленными целями благодаря компетентным и опытным сотрудникам нашего предприятия», — обратился к гостям мероприятия исполнительный директор ООО «ЕвроХим-БМУ» Александр Сидельников.

Как писали Юга.ру, ЕвроХим представил удобрение фосфогипс на агропромышленной выставке.

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ЕвроХим Праздники

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