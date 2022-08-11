В Сочи новый тренд — глэмпинги. Рассказываем, что это такое и почему там так дорого
Мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что на курорте большой запрос на глэмпинги. Предприниматели обратились в мэрию с просьбой создать Ассоциацию глэмпингов Сочи
В своем телеграм-канале мэр Сочи рассказал о развитии экотуризма на курорте. В пример он привел глэмпинги, которых на курорте сейчас 12, к концу года станет на три больше.
«В июле посещал с рабочим визитом строящийся глэмпинг в Лазаревском районе, говорили на месте с предпринимателями о перспективах и поддержке, которая необходима. И сейчас на совещании с представителями отрасли поступило предложение создать в Сочи ассоциацию глэмпинга, обязательно его рассмотрим. Создание таких мест вкупе с открытием экомаршрутов позволяют комплексно развивать территории, в том числе и прилегающие поселения», — рассказал мэр Сочи.
Глэмпинг — это гибрид отеля с удобствами и палаточного лагеря в дикой природе. Слово произошло от фразы гламурный кемпинг (glamorous camping). Важное условие глэмпинга — он должен быть мобильным и органично вписываться в окружающую среду. Как правило, в глэмпингах легкие домики, шатры или футуристические сферы со всеми удобствами. И всё это посреди дикой природы. Юга.ру нашли самые необычные глэмпинги Сочи. Сутки там стоят, как номер в хорошем пятизвездочном отеле.
Глэмпинг «Сфера» в п. Красная Поляна
В домиках, напоминающих сферы, можно жить даже зимой. В них есть вся мебель, печка, кондиционер. В некоторых номерах есть ванные комнаты. Самый дешевый четырехместный номер стоит около 10 тыс.рублей, с ванной 11 тыс.рублей в сутки. В стоимость входят завтраки.
На сервисе «Яндекс.Путешествия» есть отзывы на отдых в этом глэмпинге.
Евгений Шаляпин
«Очень атмосферное место. Утро в ясную погоду просто незабываемо. Рядом пруд и горы. На утро вкусные блинчики и чай. Из небольшого минуса — это парковка. К самому комплексу не проехать, нужно ставить машину наверху и идти вниз с чемоданом очень неудобно, а потом наверх. Долго пытался разжечь печку, видимо из-за плохой тяги, когда открываешь, дым тянет внутрь».
Maryssia
«После просмотров фотографий этого места фантазии, что там можно наснимать много красоты, меня не отпускали! 20-22 февраля, стоимость за двое суток 20 тыс. 800 рублей. Были ли оправданы мои ожидания? Частично да, но были и минусы».
Глэмпинг «Лес» , находится в 3 км. от с. Чвижепсе
Глэмпинг находится в горах (500 м над уровнем моря). Расположен в долине двух рек — Медовеевки и минеральной реки Чвижепсе. Представлены домики и полностью прозрачная сфера-комната, где в центре стоит двухместная кровать. Стоит такое жилье в сутки 33 тыс. рублей. Остальные домики начинаются от 16 тыс. за ночь. В комплексе есть СПА с бассейном.
Отзывы с сайта путешествий Tripadvisor.
Ксения
«Очень необычное место. Всем советую побывать. Отдельно хочу отметить работу всего персонала. Сервис на высшем уровне. Каждый сотрудник относится к каждому гостю с радушием и гостеприимством. Обязательно вернёмся в это волшебное место».
Анастасия
«Разочарованы. Всю красивую картину сказочного леса испортил доставшийся нам неудачный домик-палатка. За очень не маленькую цену мы получили скрипучий пол с торчащими шурупами, двухкомнатные апартаменты с постоянной ароматизацией канализации и ранние регулярные звуки проезжающих тележек хоз.персонала. Выспаться на свежем воздухе не удалось. Чувство уединения не ощутили».
Ранее Юга.ру рассказывали, что в Сочи в августе подорожает отдых. Нашли три самых дорогих варианта размещения на побережье Чёрного моря на начало августа.