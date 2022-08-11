В Сочи новый тренд — глэмпинги. Рассказываем, что это такое и почему там так дорого

Мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что на курорте большой запрос на глэмпинги. Предприниматели обратились в мэрию с просьбой создать Ассоциацию глэмпингов Сочи

В своем телеграм-канале мэр Сочи рассказал о развитии экотуризма на курорте. В пример он привел глэмпинги, которых на курорте сейчас 12, к концу года станет на три больше.

«В июле посещал с рабочим визитом строящийся глэмпинг в Лазаревском районе, говорили на месте с предпринимателями о перспективах и поддержке, которая необходима. И сейчас на совещании с представителями отрасли поступило предложение создать в Сочи ассоциацию глэмпинга, обязательно его рассмотрим. Создание таких мест вкупе с открытием экомаршрутов позволяют комплексно развивать территории, в том числе и прилегающие поселения», — рассказал мэр Сочи.

Глэмпинг — это гибрид отеля с удобствами и палаточного лагеря в дикой природе. Слово произошло от фразы гламурный кемпинг (glamorous camping). Важное условие глэмпинга — он должен быть мобильным и органично вписываться в окружающую среду. Как правило, в глэмпингах легкие домики, шатры или футуристические сферы со всеми удобствами. И всё это посреди дикой природы. Юга.ру нашли самые необычные глэмпинги Сочи. Сутки там стоят, как номер в хорошем пятизвездочном отеле.

Глэмпинг «Сфера» в п. Красная Поляна

В домиках, напоминающих сферы, можно жить даже зимой. В них есть вся мебель, печка, кондиционер. В некоторых номерах есть ванные комнаты. Самый дешевый четырехместный номер стоит около 10 тыс.рублей, с ванной 11 тыс.рублей в сутки. В стоимость входят завтраки.