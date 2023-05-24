За два года на содержание федеральных дорог в Сочи планируют потратить почти 7,5 млрд рублей
Упрдор «Черноморье» потратит на содержание дорог в Краснодарском крае около 7,5 млрд рублей
Упрдор «Черноморье» разместило на сайте госзакупок два контракта на содержание автомобильных дорог федерального значения на Черноморском побережье. Их стоимость составляет 2,9 и 4,5 млрд рублей.
Согласно данным на сайте госзакупок, подрядчики должны будут приступить к исполнению контрактов 1 июля. Дата окончания — 30 июня 2025 года. Профинансируют работы из федерального бюджета.
Исполнитель должен будет содержать следующие дороги:
- трасса А-147 Джубга — Сочи — граница с Абхазией;
- А-148 «Дублер Курортного проспекта» от 172-го км федеральной автомобильной дороги А-147 Джубга — Сочи — граница с Абхазией до Обхода Сочи;
- обход Сочи;
- участок дороги Адлер — Веселое;
- трасса А-149 Адлер — Красная Поляна (скоростное направление);
- транспортная развязка в двух уровнях «Аэропорт»; участок от транспортной развязки «Аэропорт» до примыкания к автомобильной дороге А-149 Адлер — Красная Поляна.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре разработали проектно-сметную документацию второго этапа реконструкции Почтового тракта. В порядок должны привести еще 6,8 км.
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