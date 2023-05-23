Выпускники Краснодарского края отметили последний звонок купанием в фонтанах и море

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае 23 мая прозвенели последние звонки. Выпускники устроили купания в городских фонтанах

В 2023 году в Краснодарском крае выпускниками стали около около 23 тыс. одиннадцатиклассников и 70 тыс. девятиклассников. Торжественные линейки 23 мая провели больше 1,2 тыс. школ.

После официальной части праздника выпускники отправились гулять. В Краснодаре школьники устроили купания в фонтанах на Главной городской площади и в парке «Краснодар».

А в Новороссийске выпускники отправились на море и прыгали в воду с пирса.

Как писали Юга.ру, комфортной для купания морская вода станет только в июне. По данным синоптиков, 23 июля температура воды в Черном море составляет 16-17 °С.

Краснодар Новороссийск фонтаны Черное море Школа

Новости

Сочи стал самым дорогим городом Краснодарского края по ценам на продукты
В Апшеронском и Майкопском районах выпал град. В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение
Выпускники Краснодарского края отметили последний звонок купанием в фонтанах и море
Сергей Жуков во время съемок в Сочи написал песню и выпустил клип про Черное море
Жители дома в районе парка «Краснодар» жалуются на ночных вандалов в подъездах
В Сочи отметят День города. Публикуем афишу мероприятий

Лента новостей

История о живых, рассказанная мертвыми
Сегодня, 17:30
История о живых, рассказанная мертвыми
Психолог прокомментировал состояние Русского кладбища в поселке под Краснодаром
Жители Полтавской приехали в Краснодар на прием к губернатору
Сегодня, 09:49
Жители Полтавской приехали в Краснодар на прием к губернатору
Встретиться с главой региона им снова не удалось
Психологический стендап, концерты, лекции, кинопоказы, арт‑фестиваль
Вчера, 11:18
Психологический стендап, концерты, лекции, кинопоказы, арт‑фестиваль
Куда пойти в Краснодаре 22‑28 мая

Реклама на сайте