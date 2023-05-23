Выпускники Краснодарского края отметили последний звонок купанием в фонтанах и море

В Краснодарском крае 23 мая прозвенели последние звонки. Выпускники устроили купания в городских фонтанах

В 2023 году в Краснодарском крае выпускниками стали около около 23 тыс. одиннадцатиклассников и 70 тыс. девятиклассников. Торжественные линейки 23 мая провели больше 1,2 тыс. школ.

После официальной части праздника выпускники отправились гулять. В Краснодаре школьники устроили купания в фонтанах на Главной городской площади и в парке «Краснодар».