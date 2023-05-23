Выпускники Краснодарского края отметили последний звонок купанием в фонтанах и море
В Краснодарском крае 23 мая прозвенели последние звонки. Выпускники устроили купания в городских фонтанах
В 2023 году в Краснодарском крае выпускниками стали около около 23 тыс. одиннадцатиклассников и 70 тыс. девятиклассников. Торжественные линейки 23 мая провели больше 1,2 тыс. школ.
После официальной части праздника выпускники отправились гулять. В Краснодаре школьники устроили купания в фонтанах на Главной городской площади и в парке «Краснодар».
А в Новороссийске выпускники отправились на море и прыгали в воду с пирса.
Как писали Юга.ру, комфортной для купания морская вода станет только в июне. По данным синоптиков, 23 июля температура воды в Черном море составляет 16-17 °С.
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