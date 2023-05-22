Бастрыкин потребовал доложить о ситуации с долгостроем «Меридиан 2» в Краснодаре после жалобы дольщиков

Дольщики краснодарского ЖК «Меридиан» пожаловались Бастрыкину, что их дом не могут достроить уже 5 лет

К председателю СК РФ Александру Бастрыкину обратилась дольщица ЖСК «Меридиан-2» («Горизонт») в Краснодаре. Она рассказала, что в 2018 году объект внесли в перечень проблемных, но меры для завершения строительства не принимаются.

В обращении сказано, что дома возводились на средства покупателей квартир без разрешительной документации.

Бастрыкин потребовал доклад от краевого СКР о ситуации. В региональном управлении завели уголовное дело, ситуацию контролируют в центральном аппарате.

Как писали Юга.ру, весной 2022 году суд вынес приговор застройщикам ЖК «Меридиан». Дома строили в поселке Краснодарском.

Застройщик заключал договоры с дольщиками с 2014 по 2019 годы. За это время мошенники украли более 120 млн рублей. По такой же схеме они присвоили больше 130 млн рублей на строительстве ЖК «Южная Равнина» и 170 млн рублей на строительстве ЖК «Сорока».

В итоге застройщики получили наказание в виде 5 лет колонии общего режима и от 1,5 до 5 лет условно.