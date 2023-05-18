В Краснодаре водитель Gelandewagen устроил массовое ДТП и перевернулся

Водитель Gelandewagen ехал со стороны улицы Ломоносова в сторону Красной. На пересечении улиц Северной и Костылева он решил проехать на красный свет и врезался в Hyundai, рассказали в пресс-службе краевого ГИБДД.

После столкновения Gelandewagen опрокинулся и зацепил еще два автомобиля, стоявших в пробке на встречной полосе. В ДТП никто не пострадал.