В Краснодаре субподрядчика обвинили в краже 10 млн рублей на строительстве ливневок

В УМВД по Краснодару рассказали о передаче в суд уголовного дела в отношении замдиректора строительной организации

По версии следствия, 42-летний житель Краснодара в должности замдиректора строительной компании совершил мошенничество при заключении договора по монтажу ливневки.

Субподрядчик должен был выполнить строительно-монтажные работы ливневой канализации с очистными сооружениями в микрорайоне Восточно-Кругликовском. Фирма получила 10 млн рублей от подрядчика в качестве аванса, средства присвоил замдиректора организации.

«Для придания правомерности своих действий обвиняемый частично произвел строительно-монтажные работы на объекте, нарушив технологическую последовательность, после чего внес в документы недостоверные сведения о выполненных работах. Полученными от подрядчика денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению», — сообщили в УМВД по Краснодару.

17 мая в полиции сообщили, что завершили расследование по ч. 6 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет.

Дело рассмотрят в Ленинском районном суде города Краснодара.