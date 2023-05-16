В Россию из Греции экстрадируют мужчину. Пять лет назад он совершил убийство в Сочи

Для привлечения к уголовной ответственности за убийство в Россию из Греции экстрадируют Нодара Малашхию. В 2018 году сочинский суд признал его виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение огнестрельного оружия). В 2020 году с учетом кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Четвертого кассационного суда мужчине назначили 11 лет и 10 месяцев лишения свободы.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, 25 августа 2017 года Малашхия вместе с друзьями приехал к дому своего знакомого для выяснения отношений. Словесная ссора переросла в драку и тогда один из её участников достал пистолет и выстрелил в воздух. Малашхия ударил мужчину несколько раз по голове, забрал пистолет и выстрелил ему в спину.

После этого Малашхия начал скрываться от полиции и его объявили в международный розыск. В ноябре 2020 года мужчину задержали в Греции. 16 мая в афинском аэропорту его передали российским правоохранителям для доставки в Москву.

Ранее Юга.ру писали, что краснодарский суд продлил заключение Алексею Щетинину. Его обвиняют в 68 кражах, хищении и незаконном хранении оружия, грабежах и разбоях, в насилии в отношении представителя власти и в убийстве, сопряженном с разбоем.