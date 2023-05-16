В Краснодаре загорелась квартира в многоэтажке. Жильцов эвакуировали

Краснодарский край

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  • © Фото Андрея Малеваного, Юга.ру
    © Фото Андрея Малеваного, Юга.ру

Пожар произошел утром 16 мая в районе парка «Краснодар»

Загорелась квартира на 14 этаже в доме на улице Героя Аверкиева. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, площадь пожара составила 10 кв. м. 

Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую в 10:37, полностью пожар потушили в 11:03. Из многоэтажки эвакуировали 100 человек, 2 человека спасли.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре на улице Путевой загорелся склад. Пожар тушили больше пяти часов. Огонь охватил 450 кв. метров. 

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