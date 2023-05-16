В Краснодаре загорелась квартира в многоэтажке. Жильцов эвакуировали

Загорелась квартира на 14 этаже в доме на улице Героя Аверкиева. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, площадь пожара составила 10 кв. м.

Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую в 10:37, полностью пожар потушили в 11:03. Из многоэтажки эвакуировали 100 человек, 2 человека спасли.