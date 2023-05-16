В Краснодаре пройдёт лекция о гностических сектах

В Краснодаре в независимом книжном магазине «Чарли» 18 мая пройдёт лекция «В тени христианства: содержание, жизнь и гибель гностических сект»

Олег Бокоев расскажет, как видели мир гностики и можно ли транслировать личный духовный опыт.

Гностицизм — религиозное течение, развивавшееся параллельно христианству. В развитых формах представлял собой сочетание восточных и эллинистических мотивов с христианской интерпретацией истории и предназначения человечества. Это не только учение о вере в бытие бога, но и о пути, посредством которого достигается непосредственное его познание.

Начало лекции в 19:30. Стоимость билетов от 350 до 500 рублей. Книжный магазин «Чарли» находится по адресу улица Красная, 69.

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