В Краснодаре пройдёт выставка, посвящёнаня искусству и технологиям

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодарском музее имени Коваленко 18 мая начнёт работу выставка участников третьего ежегодного фестиваля современного искусства «Зеркало эпохи»

Он проходит в формате открытого конкурса. В 2023 году проект на тему «Искусство и технологии. Точки соприкосновения».

В экспозицию вошли около 50 произведений живописи, графики, скульптуры, инсталляции и арт-объекты. Их создали как начинающие, так и опытные художники.

Выставка будет работать до 7 июня по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов 50-200 рублей. Возрастное ограничение 12+.

Как писали Юга.ру, в краснодарском пространстве Plague Space открылась персональная выставка художника из Казани Artyoomm Seela. Представлены живопись, графика и арт-объекты, посвящённые бобрам.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи Технологии

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