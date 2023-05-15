В Краснодаре пройдёт выставка, посвящёнаня искусству и технологиям

Он проходит в формате открытого конкурса. В 2023 году проект на тему «Искусство и технологии. Точки соприкосновения».

В экспозицию вошли около 50 произведений живописи, графики, скульптуры, инсталляции и арт-объекты. Их создали как начинающие, так и опытные художники.

Выставка будет работать до 7 июня по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов 50-200 рублей. Возрастное ограничение 12+.

Как писали Юга.ру, в краснодарском пространстве Plague Space открылась персональная выставка художника из Казани Artyoomm Seela. Представлены живопись, графика и арт-объекты, посвящённые бобрам.