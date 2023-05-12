В Краснодаре пройдёт выставка, посвящённая бобрам

В краснодарском пространстве Plague Space 13 мая откроется персональная выставка художника из Казани Artyoomm Seela

Будут представлены живопись, графика и арт-объекты. В рамках экспозиции автор развивает начатый им ранее проект по исследованию «неутилитарной деятельности бобров».

Artyoomm Seela — трансдисциплинарный художник, музыкант и инженер. Вдохновляется первобытным искусством и природой, изучал физику и технику. Работает в различных техниках: живопись, скульптура, видео-арт, уличное творчество.

Вернисаж начнётся в 19:00. Выставка будет работать до 17 июня. Культурное пространство Plague Space находится по адресу улица Зиповская 5, литер Б, кабинет 224. Увидеть работы Artyoomm Seela можно бесплатно по средам и воскресеньям по предварительной записи.