В Краснодаре пройдёт выставка, посвящённая бобрам

Краснодарский край

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  • © Фотография предоставлена организаторами выставки
    © Фотография предоставлена организаторами выставки

В краснодарском пространстве Plague Space 13 мая откроется персональная выставка художника из Казани Artyoomm Seela

Будут представлены живопись, графика и арт-объекты. В рамках экспозиции автор развивает начатый им ранее проект по исследованию «неутилитарной деятельности бобров».

Artyoomm Seela — трансдисциплинарный художник, музыкант и инженер. Вдохновляется первобытным искусством и природой, изучал физику и технику. Работает в различных техниках: живопись, скульптура, видео-арт, уличное творчество.

Вернисаж начнётся в 19:00. Выставка будет работать до 17 июня. Культурное пространство Plague Space находится по адресу улица Зиповская 5, литер Б, кабинет 224. Увидеть работы Artyoomm Seela можно бесплатно по средам и воскресеньям по предварительной записи.

  • © Фотография предоставлена организаторами выставки
    © Фотография предоставлена организаторами выставки
  • © Фотография предоставлена организаторами выставки
    © Фотография предоставлена организаторами выставки

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко проходит выставка «Идея. Творчество. Дизайн» по итогам одноимённого международного конкурса.

Афиша Выставки Животные Искусство Краснодар Музеи

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