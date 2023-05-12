В Адыгее отметили 100-летие физкультурно-спортивного общества «Динамо»

Адыгея

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  • © Фото предоставлено пресс-службой главы Адыгеи
    © Фото предоставлено пресс-службой главы Адыгеи

На стадионе в Майкопе прошло торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию образования всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо»

Гостей и участников поприветствовал глава Адыгеи Мурат Кумпилов:

«Сегодня «Динамо», как единственная общероссийская общественно-государственная спортивная организация, действующая во всех субъектах РФ, ведёт спортивную подготовку сотрудников органов безопасности и правопорядка, оказывает значительное позитивное влияние на развитие массового и детско-юношеского спорта, служебно-прикладных направлений и спорта высших достижений. В «Динамо» собраны одни из лучших спортсменов Республики Адыгея».

Глава региона подчеркнул, что под динамовским девизом «Сила в движении» в регионе успешно проводят различные соревнования для профессиональных спортсменов и любителей. 

Присутствующих также поздравили министр внутренних дел Адыгеи Олег Безсмельницын и заместитель главы администрации Майкопа Юрий Томчак.

На официальной части встречи динамовцев наградили медалями «100 лет «Динамо», «Ветеран «Динамо», почетными грамотами и благодарностями общества, отметили победителей и призёров конкурса детского творчества «Динамо глазами детей» и спартакиады АРО «Динамо» 2022 года.

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Участников ждали эстафета, разборка-сборка автомата Калашникова, рывок гири 24-килограммовой гири одной рукой, перетягивание каната, общий забег на 1418 метров и финальная игра чемпионата АРО «Динамо» по мини-футболу.

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Майкоп Майкопский район Мурат Кумпилов Спорт

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