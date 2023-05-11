Уралсиб запустил ипотеку на выкуп недостающей доли в недвижимости
Банк Уралсиб предлагает ипотеку на приобретение недостающей доли (долей) в квартире или апартаментах
Необходимость выкупить последние доли и стать единоличным собственником обычно возникает при разделе совместно нажитого имущества или наследства и других подобных ситуациях.
Кредит на выкуп последних долей (в том числе у бывших супругов и родственников) в квартире или апартаментах банк предоставляет по программе «Ипотека на вторичном рынке». В залог при этом передают весь объект недвижимости.
Первоначальный взнос не обязателен — можно внести собственные средства при желании, или если одобренной суммы кредита недостаточно для выкупа последней доли.
Узнать подробнее об ипотеке и подать заявку можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Как писали Юга.ру, Уралсиб снизил ставки по по собственным программам ипотечного кредитования.