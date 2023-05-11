Из сочинского дендрария сбежали павлины. Птиц видели на улицах города
Сбежавших из сочинского дендрария павлинов не могут поймать второй день
В Сочи из дендрария сбежала пара павлинов. Птицы напуганы и не могут самостоятельно вернуться в вольеры, рассказали в пресс-службе парка.
Горожане заметили птиц 10 мая в микрорайоне Светлана, на улицах Мандариновой и Депутатской.
В дендрарии просят помочь вернуть павлинов в парк и при обнаружении птиц звонить по телефонам: 8 (963) 162-85-27, 8 (988) 500-19-69, 8 (918) 300-92-19.
Еще одних красивых птиц заметили в поселке Каткова Щель. По словам очевидцев, это золотистая щурка, которая живет в Европе, частично в Северной Америке и Азии.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в дендрарии родились пять птенцов австралийских черных лебедей.
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