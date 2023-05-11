Из сочинского дендрария сбежали павлины. Птиц видели на улицах города

Краснодарский край

Распечатать

  • Дендрарий в Сочи © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    Дендрарий в Сочи © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

Сбежавших из сочинского дендрария павлинов не могут поймать второй день

В Сочи из дендрария сбежала пара павлинов. Птицы напуганы и не могут самостоятельно вернуться в вольеры, рассказали в пресс-службе парка.

Горожане заметили птиц 10 мая в микрорайоне Светлана, на улицах Мандариновой и Депутатской. 

В дендрарии просят помочь вернуть павлинов в парк и при обнаружении птиц звонить по телефонам: 8 (963) 162-85-278 (988) 500-19-698 (918) 300-92-19.

Еще одних красивых птиц заметили в поселке Каткова Щель. По словам очевидцев, это золотистая щурка, которая живет в Европе, частично в Северной Америке и Азии.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в дендрарии родились пять птенцов австралийских черных лебедей.

птицы Сочи

Новости

Депутат Хинштейн заподозрил мэрию Сочи в недостатке патриотизма и пожаловался генпрокурору
Краснодарца оштрафовали за участие в деятельности нежелательной организации. Поводом стали посты в телеграме
Динозавры из офисной техники. В «Меге» открылась выставка в стиле трэш-арт
Сочинцам предложили самостоятельно оплачивать общественные инициативы и стартапы
Показываем цветущий Японский сад в парке «Краснодар»
В Краснодаре пройдёт лекция, посвящённая городам будущего

Лента новостей

Реклама на сайте