Из сочинского дендрария сбежали павлины. Птиц видели на улицах города

Сбежавших из сочинского дендрария павлинов не могут поймать второй день

В Сочи из дендрария сбежала пара павлинов. Птицы напуганы и не могут самостоятельно вернуться в вольеры, рассказали в пресс-службе парка.

Горожане заметили птиц 10 мая в микрорайоне Светлана, на улицах Мандариновой и Депутатской.