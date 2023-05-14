В Краснодаре пройдёт Неделя православного кино

В программе шесть художественных и документальных фильмов. На протяжении пяти дней зрители будут знакомиться с лентами о покаянии и духовном возрождении человека, ключевых точках в духовной географии России, роли икон в православном мире, а также о святых и праведниках.

Киносмотр откроется показом ленты «Русский крест» по одноимённой поэме поэта Николая Мельникова с Михаилом Пореченковым в главной роли.

16 мая можно будет посмотреть документальный фильм «Заступница», который снят к 400-летию прославления Казанской иконы Божией Матери. Повествование охватывает четыре века российской истории и освещает события, в которых она сыграла роль. В этот же день покажут другую документалку — «Осанна», которая посвящена жизни и подвигу княгини Елизаветы.

17 мая зрители смогут оценить анимацию «Забытое чудо». Одноклассники Дима, Настя и Гоша сбегают от экскурсионной группы в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре и отправляются самостоятельно исследовать её в поисках сокровищ. 18 мая в программе документальный фильм «Ласточки Христовы» о жизни и монашестве в Черногории.

Фильмом закрытия станет документальная лента Сергея Дебижева «Святой архипелаг» о жизни Соловецкого монастыря. Билеты в продаже.

Ранее Юга.ру делали обзор фильмов, которые вышли в прокат на этой неделе. Среди премьер несколько хорроров, байопик о создателях первого смартфона BlackBerry, криминальный триллер об оправдании зла и ещё несколько не менее интересных лент.