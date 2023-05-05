Жители Краснодарского края смогут увидеть полутеневое затмение Луны. Но есть нюанс
Максимальное погружение Луны в полутень произойдет в 20:23
Полутеневое затмение Луны начнется в 18:14 и закончится в 22:31. В Московском планетарии рассказали, что это будет редкий случай полутеневого затмения, когда практически весь диск Луны пройдет в пределах полутени Земли. Поэтому уменьшение яркости Луны будет более заметным, чем обычно.
Астрономы отметили, что полутеневые затмения интересны только профессионалам, так как наблюдать их неопытному глазу и без фотоаппаратуры очень сложно.
Максимальное погружение Луны в полутень Земли произойдет в 20:23. В это время будут наиболее удачные условия, чтобы потемнение северного края Луны было заметно невооруженным глазом при ясной погоде.
Заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов рассказал, что в Краснодарском крае Луну за горизонтом можно будет увидеть уже в затемненной фазе. Увидеть затмение можно будет на всей территории Кубани, но многое будет зависеть от погоды.
«Само затмение произойдет по Краснодару в 19:30, когда Луна будет над горизонтом. Она уже довольно глубоко войдет в полутень. Около 21 часа будет максимальная фаза. В районе 22 часов затмение закончится. Смотреть нужно на юго-восток. Для Краснодара азимут составит 115 градусов», — объяснил Иванов.
Во время полутеневого затмения Луна проходит через внешнюю область земной тени, называемую полутенью. В результате яркость Луны уменьшится, поскольку она меньше освещена Солнцем, но весь лунный диск останется освещенным. Этот эффект заметен только людям с очень острым зрением или на профессиональных фотографиях.
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