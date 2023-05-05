Жители Краснодарского края смогут увидеть полутеневое затмение Луны. Но есть нюанс

Полутеневое затмение Луны начнется в 18:14 и закончится в 22:31. В Московском планетарии рассказали, что это будет редкий случай полутеневого затмения, когда практически весь диск Луны пройдет в пределах полутени Земли. Поэтому уменьшение яркости Луны будет более заметным, чем обычно.

Астрономы отметили, что полутеневые затмения интересны только профессионалам, так как наблюдать их неопытному глазу и без фотоаппаратуры очень сложно.

Максимальное погружение Луны в полутень Земли произойдет в 20:23. В это время будут наиболее удачные условия, чтобы потемнение северного края Луны было заметно невооруженным глазом при ясной погоде.