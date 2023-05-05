В Краснодаре нашли пропавших школьников

В Краснодаре 4 мая пропали 10-летний Тимофей Нестеров и 9-летний Руслан Зозулич. По данным поисковиков, мальчики вышли из школы и ушли в неизвестном направлении.

Детей искали волонтеры «ЛизаАлерт» и полиция. Утром 5 мая появилась информация, что школьники найдены и живы.