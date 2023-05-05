В Краснодаре нашли пропавших школьников

Краснодарский край

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  • Руслан Зозулич и Тимофей Нестеров © Фото «ЛизаАлерт», коллаж Юга.ру
    Руслан Зозулич и Тимофей Нестеров © Фото «ЛизаАлерт», коллаж Юга.ру

Утром 5 мая волонтеры сообщили, что детей нашли

В Краснодаре 4 мая пропали 10-летний Тимофей Нестеров и 9-летний Руслан Зозулич. По данным поисковиков, мальчики вышли из школы и ушли в неизвестном направлении.

Детей искали волонтеры «ЛизаАлерт» и полиция. Утром 5 мая появилась информация, что школьники найдены и живы.

Как писали Юга.ру, 28 апреля в Краснодарском крае пропали 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко. Позже их обнаружили мертвыми. 

По версии следствия, их увидели трое мужчин и решили забрать деньги. Сняв со счетов потерпевших более 180 тысяч рублей, злоумышленники убили Чубко и Мостыко. Чтобы уничтожить следы преступления, они спрятали их тела и сожгли автомобиль мужчины.

Дети

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