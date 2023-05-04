Поисковики подтвердили смерть Татьяны Мостыко. Суд изберет меру пресечения подозреваемому Демьяну Кеворкьяну
Смерть пропавшей на Кубани 19-летней девушки подтвердили в поисковом отряде. Один из подозреваемых в убийстве аниматоров предстал перед судом
В LizaAlert вечером 3 мая сообщили, что Татьяна Мостыко найдена мертвой. Ранее о том, что девушка погибла, писали в СМИ.
Также 3 мая стало известно о судебном заседании с участием одного из подозреваемых. Ранее судимому Демьяну Кеворкьяну должны были избрать меру пресечения. На суде мужчина заявил, что правоохранителями были нарушены его «человеческие права», он рассказал о длительном допросе и не признал свою вину, видео опубликовал телеграм-канал «112». Там сообщили, что повторное заседание пройдет 4 мая.
Напомним, 28 апреля 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко ехали из станицы Крыловской в Усть-Лабинск. Вблизи станицы Березанской Выселковского района на участке федеральной трассы «М-4 ДОН» пропали без вести.
1 мая следователи обнаружили в Брюховецком районе сожженный автомобиль Кирилла Чубко. Позже правоохранители нашли тело мужчины и задержали троих подозреваемых в убийстве.
Подробнее о трагедии и задержании подозреваемых Юга.ру писали здесь.