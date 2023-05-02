В Краснодаре пройдёт выставка, посвящённая Дню Победы
В Краснодарском выставочном зале 3 мая откроется экспозиция живописи и графики «9 мая — День Победы»
Представлено около 80 произведений, созданных художниками из Краснодарского края и Республики Адыгея. В экспозицию вошли работы, демонстрирующие не только батальные сцены, но и эпизоды из жизни в тылу. Посетители смогут увидеть, как представляют Великую Отечественную войну современные авторы.
Выставка будет работать до 17 мая по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов от 50 до 100 рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре доступна коллективная экспозиция «В саду времён», посвящённая неомифологии. Представлена живопись, графика, инсталляции современных художников, а также скульптура и фарфор советского периода.