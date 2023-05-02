В Краснодаре пройдёт выставка, посвящённая Дню Победы

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из письма Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из письма Краснодарского краевого выставочного зала

В Краснодарском выставочном зале 3 мая откроется экспозиция живописи и графики «9 мая — День Победы»

Представлено около 80 произведений, созданных художниками из Краснодарского края и Республики Адыгея. В экспозицию вошли работы, демонстрирующие не только батальные сцены, но и эпизоды из жизни в тылу. Посетители смогут увидеть, как представляют Великую Отечественную войну современные авторы.

Выставка будет работать до 17 мая по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов от 50 до 100 рублей.

  • © Скриншот из письма Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из письма Краснодарского краевого выставочного зала

Как писали Юга.ру, в Краснодаре доступна коллективная экспозиция «В саду времён», посвящённая неомифологии. Представлена живопись, графика, инсталляции современных художников, а также скульптура и фарфор советского периода.

Афиша Выставки День Победы Искусство Краснодар Музеи

Новости

В Краснодаре пройдёт выставка, посвящённая Дню Победы
Дагестан готовится к туристическому сезону. Рассказываем, что ждёт гостей республики
Власти Краснодарского края решили развивать туризм в бухте Инал. Для этого разработают мастер-план
В Краснодарском крае потеплеет до 23°С. Осадки не ожидаются
В Анапе подорожал проезд в общественном транспорте
Бастрыкин взял на контроль строительство Дворца спорта в Новороссийске

Лента новостей

Чем заняться в майские праздники в Краснодаре
30 апреля, 11:30
Чем заняться в майские праздники в Краснодаре
Афиша культурных событий на Юга.ру
Лапа помощи
Вчера, 12:17
Лапа помощи
Как ветеринар в Краснодаре начала формировать базу доноров крови для собак
Полиция задержала подозреваемого по делу о пропавших организаторах праздников
Вчера, 08:55
Полиция задержала подозреваемого по делу о пропавших организаторах праздников

Реклама на сайте