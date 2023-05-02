В Краснодаре пройдёт выставка, посвящённая Дню Победы

В Краснодарском выставочном зале 3 мая откроется экспозиция живописи и графики «9 мая — День Победы»

Представлено около 80 произведений, созданных художниками из Краснодарского края и Республики Адыгея. В экспозицию вошли работы, демонстрирующие не только батальные сцены, но и эпизоды из жизни в тылу. Посетители смогут увидеть, как представляют Великую Отечественную войну современные авторы.

Выставка будет работать до 17 мая по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов от 50 до 100 рублей.