В Краснодарском крае пенсионерку оштрафовали за дискредитацию армии. Она резала баннеры и делала антивоенные надписи

Из материалов дела следует, что 31 июля 2022 года женщина нанесла мелом на здание детской школы искусств в селе Успенское антивоенную надпись. В канун новогодних праздников у дома №8 по улице Красной она закрасила на патриотическом баннере частицу «не» во фазе «Своих не бросаем».

То же самое Шкирятова сделала в ночь на 28 февраля 2023 года на баннере, расположенном на пересечении улиц Ленина и Комсомольская. Там же 9-10 марта пенсионерка порезала канцелярским ножом изображение с рекламой военной службы по контракту.

В ночь на 18 марта она испортила патриотический баннер с надписью «Крым — это Россия». Неделю спустя Шкирятова начала закрашивать другую рекламу военной службы по контракту с изображением символа «Z», в этот момент её и задержали полицейские.

В отношении пенсионерки возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации...). На судебное заседание женщина не пришла, но признала вину и разрешила рассматривать дело в её отсутствие. Успенский районный суд Краснодарского края оштрафовал Ольгу Шкирятову на 30 тыс. рублей.

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