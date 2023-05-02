Сочинский суд на восемь суток арестовал девушку за фото в украинской одежде

Ранее она уже получала административный арест за статус в соцсетях

Жительнице Сочи Светлане Матухновой назначили восемь суток ареста за фото в инстаграме*. Позже в соцсетях появились видео с её извинениями.

На сайте Центрального районного суда Сочи сказано, что девушка выложила фото в украинской народной одежде. Под снимком она написала текст, «содержание которого направлено на возбуждение ненависти либо вражды, а равно на унижение человеческого достоинства в отношении русской национальности».

Также по мнению суда, в материале присутствуют признаки вербальной агрессии — «приписывание отрицательных характеристик одним сообществам «русским» и положительных характеристик другим сообществам «украинцы».

24 апреля суд признал Матухнову виновной ст. 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и назначил ей наказание в виде ареста.

29 апреля в телеграм-канале «Опер слил» опубликовали видеозапись, на которой девушка извиняется перед армией РФ и россиянами. Где было снять видео — неизвестно.