Сочинский суд на восемь суток арестовал девушку за фото в украинской одежде

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Ранее она уже получала административный арест за статус в соцсетях

Жительнице Сочи Светлане Матухновой назначили восемь суток ареста за фото в инстаграме*. Позже в соцсетях появились видео с её извинениями.

На сайте Центрального районного суда Сочи сказано, что девушка выложила фото в украинской народной одежде. Под снимком она написала текст, «содержание которого направлено на возбуждение ненависти либо вражды, а равно на унижение человеческого достоинства в отношении русской национальности». 

Также по мнению суда, в материале присутствуют признаки вербальной агрессии — «приписывание отрицательных характеристик одним сообществам «русским» и положительных характеристик другим сообществам «украинцы».

24 апреля суд признал Матухнову виновной ст. 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и назначил ей наказание в виде ареста. 

29 апреля в телеграм-канале «Опер слил» опубликовали видеозапись, на которой девушка извиняется перед армией РФ и россиянами. Где было снять видео — неизвестно.

Ранее Матухнову уже арестовывали. Суд назначил ей пять суток ареста 19 апреля за публичное демонстрирование символики экстремистских организаций.

В пресс-службе УМВД Сочи рассказали, что в соцсетях девушка разместила надпись, которая в переводе на русский «является установленным приветствием экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации». 

Согласно данным на сайте сочинского суда, это была фраза «Glory to Ukraine»**, которую Матухнова разместила в статусе своего аккаунта. 

Как писали Юга.ру, в конце марта жителя Крыма осудили за повторную демонстрацию нацистской символики. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 10 месяцев с отбыванием срока в колонии-поселении.

* — Meta Platforms (владеет Facebook и Instagram) признана в России экстремистской и запрещена. Внесена в реестр террористов и экстремистов.

** — является установленной атрибутикой приветствия экстремистских организаций «Украинская организация» «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО), а также Украинская организации «Правый сектор» которые решением Верховного Суда Российской Федерации от 2014 года признаны экстремистской и их деятельность на территории Российской Федерации запрещена.

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