Сочинский суд на восемь суток арестовал девушку за фото в украинской одежде
Ранее она уже получала административный арест за статус в соцсетях
Жительнице Сочи Светлане Матухновой назначили восемь суток ареста за фото в инстаграме*. Позже в соцсетях появились видео с её извинениями.
На сайте Центрального районного суда Сочи сказано, что девушка выложила фото в украинской народной одежде. Под снимком она написала текст, «содержание которого направлено на возбуждение ненависти либо вражды, а равно на унижение человеческого достоинства в отношении русской национальности».
Также по мнению суда, в материале присутствуют признаки вербальной агрессии — «приписывание отрицательных характеристик одним сообществам «русским» и положительных характеристик другим сообществам «украинцы».
24 апреля суд признал Матухнову виновной ст. 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и назначил ей наказание в виде ареста.
29 апреля в телеграм-канале «Опер слил» опубликовали видеозапись, на которой девушка извиняется перед армией РФ и россиянами. Где было снять видео — неизвестно.
Ранее Матухнову уже арестовывали. Суд назначил ей пять суток ареста 19 апреля за публичное демонстрирование символики экстремистских организаций.
В пресс-службе УМВД Сочи рассказали, что в соцсетях девушка разместила надпись, которая в переводе на русский «является установленным приветствием экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации».
Согласно данным на сайте сочинского суда, это была фраза «Glory to Ukraine»**, которую Матухнова разместила в статусе своего аккаунта.
Как писали Юга.ру, в конце марта жителя Крыма осудили за повторную демонстрацию нацистской символики. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 10 месяцев с отбыванием срока в колонии-поселении.
* — Meta Platforms (владеет Facebook и Instagram) признана в России экстремистской и запрещена. Внесена в реестр террористов и экстремистов.
** — является установленной атрибутикой приветствия экстремистских организаций «Украинская организация» «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО), а также Украинская организации «Правый сектор» которые решением Верховного Суда Российской Федерации от 2014 года признаны экстремистской и их деятельность на территории Российской Федерации запрещена.