Обнаружено тело пропавшего аниматора Кирилла Чубко. Подозреваемые задержаны

Следственный комитет по Краснодарскому краю сообщил о задержании трёх подозреваемых по делу об убийстве аниматоров, пропавших 28 апреля

Напомним, 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко ехали из станицы Крыловской в Усть-Лабинск. Вблизи станицы Березанской Выселковского района на участке федеральной трассы «М-4 ДОН» пропали без вести.

По версии следствия, в тот вечер 30, 31 и 45-летний подозреваемые и потерпевшие оказались на одном участке автодороги. Увидев одиноко стоящих в тёмное время суток на трассе мужчину и девушку на автомобиле иностранного производства, преступники решили завладеть их деньгами и банковскими картами. Сняв со счетов потерпевших более 180 тысяч рублей, злоумышленники убили Чубко и Мостыко. Чтобы уничтожить следы преступления, они спрятали их тела и сожгли автомобиль мужчины.

Личности подозреваемых установили, а их самих задержали на территории Краснодара, Тихорецкого и Апшеронского районов. Телеграм-канал Kub Mash опубликовал имена преступников: ранее судимые Анатолий Д. и Демьян К., а также Арам Т.

В настоящее время с подозреваемыми работают следователи и криминалисты. Обнаружено тело Кирилла Чубко с признаками насильственной смерти. Место сокрытия тела Татьяны Мостыко устанавливается.

Накануне СМИ писали, что тело Мостыко нашли, однако близкие пропавших утверждали, что поиски продолжаются.