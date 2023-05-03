Обнаружено тело пропавшего аниматора Кирилла Чубко. Подозреваемые задержаны

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Следственный комитет по Краснодарскому краю сообщил о задержании трёх подозреваемых по делу об убийстве аниматоров, пропавших 28 апреля

Напомним, 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко ехали из станицы Крыловской в Усть-Лабинск. Вблизи станицы Березанской Выселковского района на участке федеральной трассы «М-4 ДОН» пропали без вести.

По версии следствия, в тот вечер 30, 31 и 45-летний подозреваемые и потерпевшие оказались на одном участке автодороги. Увидев одиноко стоящих в тёмное время суток на трассе мужчину и девушку на автомобиле иностранного производства, преступники решили завладеть их деньгами и банковскими картами. Сняв со счетов потерпевших более 180 тысяч рублей, злоумышленники убили Чубко и Мостыко. Чтобы уничтожить следы преступления, они спрятали их тела и сожгли автомобиль мужчины.

Личности подозреваемых установили, а их самих задержали на территории Краснодара, Тихорецкого и Апшеронского районов. Телеграм-канал Kub Mash опубликовал имена преступников: ранее судимые Анатолий Д. и Демьян К., а также Арам Т.

В настоящее время с подозреваемыми работают следователи и криминалисты. Обнаружено тело Кирилла Чубко с признаками насильственной смерти. Место сокрытия тела Татьяны Мостыко устанавливается.

Накануне СМИ писали, что тело Мостыко нашли, однако близкие пропавших утверждали, что поиски продолжаются.

По информации СМИ, Демьян К. — это Демьян Кеворкьян, которого в 2016 году признали виновным в создании банды и её руководстве, вовлечении в совершение особо тяжких преступлений несовершеннолетней, незаконном обороте оружия, совершении двух разбойных нападений, угоне и вымогательстве. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Как пишет телеграм-канал «Краснодар Телетайп», во время спецоперации в Украине Демьян Кеворкьян заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился в зону СВО. Об этом сообщают в соцсетях его бывшие одноклассники и знакомые. Юга.ру отправили запрос в ЧВК «Вагнер».

Выселковский район Происшествия Пропавшие без вести Следственный комитет смерть Убийство

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Обнаружено тело пропавшего аниматора Кирилла Чубко. Подозреваемые задержаны

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