Обнаружено тело пропавшего аниматора Кирилла Чубко. Подозреваемые задержаны
Следственный комитет по Краснодарскому краю сообщил о задержании трёх подозреваемых по делу об убийстве аниматоров, пропавших 28 апреля
Напомним, 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко ехали из станицы Крыловской в Усть-Лабинск. Вблизи станицы Березанской Выселковского района на участке федеральной трассы «М-4 ДОН» пропали без вести.
По версии следствия, в тот вечер 30, 31 и 45-летний подозреваемые и потерпевшие оказались на одном участке автодороги. Увидев одиноко стоящих в тёмное время суток на трассе мужчину и девушку на автомобиле иностранного производства, преступники решили завладеть их деньгами и банковскими картами. Сняв со счетов потерпевших более 180 тысяч рублей, злоумышленники убили Чубко и Мостыко. Чтобы уничтожить следы преступления, они спрятали их тела и сожгли автомобиль мужчины.
Личности подозреваемых установили, а их самих задержали на территории Краснодара, Тихорецкого и Апшеронского районов. Телеграм-канал Kub Mash опубликовал имена преступников: ранее судимые Анатолий Д. и Демьян К., а также Арам Т.
В настоящее время с подозреваемыми работают следователи и криминалисты. Обнаружено тело Кирилла Чубко с признаками насильственной смерти. Место сокрытия тела Татьяны Мостыко устанавливается.
Накануне СМИ писали, что тело Мостыко нашли, однако близкие пропавших утверждали, что поиски продолжаются.
По информации СМИ, Демьян К. — это Демьян Кеворкьян, которого в 2016 году признали виновным в создании банды и её руководстве, вовлечении в совершение особо тяжких преступлений несовершеннолетней, незаконном обороте оружия, совершении двух разбойных нападений, угоне и вымогательстве. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима.
Как пишет телеграм-канал «Краснодар Телетайп», во время спецоперации в Украине Демьян Кеворкьян заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился в зону СВО. Об этом сообщают в соцсетях его бывшие одноклассники и знакомые. Юга.ру отправили запрос в ЧВК «Вагнер».