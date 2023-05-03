В Краснодарском крае нашли тело пропавшей девушки-аниматора — СМИ

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Близкие пропавших утверждают, что поиски продолжаются

По данным ГТРК «Кубань», тело Татьяны Мостыко нашли вечером 2 мая с признаками насильственной смерти. Официального подтверждения информации нет.

Молодой человек Татьяны Мостыко написал в соцсетях, что тело не нашли и поиски продолжаются. Жена пропавшего вместе с ней Кирилла Чубко также написала, что никого не нашли.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что личности фигурантов, причастных к совершению убийства, не раскрывают в интересах следствия. 

«Были сделаны выводы о наличии оснований для задержания подозреваемых и даны указания о проведении конкретных следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление местонахождения пропавших без вести и всех обстоятельств преступления», — добавили в ведомстве.   

Как писали Юга.ру, 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко пропали вечером 28 апреля. Они ехали из станицы Крыловской в Усть-Лабинск на автомобиле «Хёндэ» с номером «У 002 УМ 93 регион».

Делом знимаются в СК. Следователи возбудили уголовное дело по п. п.«а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц из корыстных побуждений сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом).

По данным РИА «Новости», одного из подозреваемых по делу уже задержали. Также нашли сгоревший автомобиль, на котором передвигались пропавшие.

Выселковский район Пропавшие без вести Следственный комитет

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В Краснодарском крае нашли тело пропавшей девушки-аниматора — СМИ
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