В Краснодарском крае разыскивают пропавших мужчину и девушку. Возбуждено уголовное дело

В последний раз пропавших видели в районе станицы Березанской

По сообщению Следственного управления СКР по Краснодарскому краю, в Выселковском районе возбуждено уголовное дело в связи с пропажей без вести 37-летнего Кирилла Сергеевича Чубко и 19-летней Татьяны Юрьевны Мостыко. Дело возбуждено по п. п.«а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц из корыстных побуждений сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом).

По данным следствия, вечером 28 апреля Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко ехали из станицы Крыловской в Усть-Лабинск на автомобиле «Хёндэ» с номером «У 002 УМ 93 регион». Вблизи станицы Березанской Выселковского района на участке федеральной трассы «М-4 ДОН» пропали без вести. СК опубликовал сведения о пропавших без вести: Кирилл Сергеевич Чубко, 21.12.1985 года рождения. Приметы: рост 170 см., худой, глаза карие, волосы рыжие, стрижка короткая. Был одет: Серая кофта с капюшоном, серый свитер, тёмно-серые джинсы, серые кроссовки.

Татьяна Юрьевна Мостыко, 02.09.2003 года рождения. Приметы: рост 160 см., худая, волосы русые, глаза серо-голубые. Была одета: неизвестно. Сейчас правоохранительные органы проводят полный комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавших. Ход расследования на контроле руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Андрея Маслова.