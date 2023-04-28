«Росавтодор» предложил жителям Геленджика поменять окна. Но не уточнил, кто за это заплатит

Компания «Росавтодор» предлагает жителям Геленджика заменить старые окна на новые с повышенной шумоизоляцией, а также установить клапаны проветривания

Это связано со строительством транспортной развязки на М-4 «Дон».

Воспользоваться предложением могут жители, проживающие по адресам:

Бобрукова Щель: переулок Придорожный, 1, 2, 3, улица Родниковая, 1, 2, переулок Родниковый, 1, улица Ручейная, 1 (только установка клапана проветривания), 2;

Геленджик ПК1-ПК2: переулок Геленджикский (улица Луначарского), З32, З34, З34-А, З36, З36-Б, 338;

ЖК «Северный», ЖК «Чайковский»: улица Жукова, 1, квартиры 2, 3, 4, 5 (фасады, направленные к транспортной развязке); улица Жукова, 1, квартира 6; улица Жукова, 3, литер с 1-5;

микрорайон «Марьинский»: улица Вельяминова, 1, 3, 7, 9, 18, 19, 20, 24, 26; улица Серебрякова, 14, 16, 18, 22; улица Сульжинского, 4; улица Берхмана, 23, 25, 26, 30, 32;

село Марьина Роща: улица Космонавтов, 1, 2; улица Совхозная, 2.

Жители этих домов до 10 мая должны обратиться к представителю подрядчика, исполнителю по приёмке обращений, оформлению актов и замерам окон Александру Мехедко по телефону +7 (938) 515-35-30. За чей счёт будут менять старые окна на новые, не уточняется.

Как писали Юга.ру, четвёртый кассационный суд запретил строительство дороги, соединяющей Елизаветинское шоссе и Юбилейный микрорайон в Краснодаре. По словам жителей, людей, чьи дома стоят фасадом к полотну, принуждают вставлять в окна клапаны, чтобы они принудительно проветривались.