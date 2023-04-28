«Росавтодор» предложил жителям Геленджика поменять окна. Но не уточнил, кто за это заплатит

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Компания «Росавтодор» предлагает жителям Геленджика заменить старые окна на новые с повышенной шумоизоляцией, а также установить клапаны проветривания

Это связано со строительством транспортной развязки на М-4 «Дон».

Воспользоваться предложением могут жители, проживающие по адресам:

  • Бобрукова Щель: переулок Придорожный, 1, 2, 3, улица Родниковая, 1, 2, переулок Родниковый, 1, улица Ручейная, 1 (только установка клапана проветривания), 2;
  • Геленджик ПК1-ПК2: переулок Геленджикский (улица Луначарского), З32, З34, З34-А, З36, З36-Б, 338;
  • ЖК «Северный», ЖК «Чайковский»: улица Жукова, 1, квартиры 2, 3, 4, 5 (фасады, направленные к транспортной развязке); улица Жукова, 1, квартира 6; улица Жукова, 3, литер с 1-5;
  • микрорайон «Марьинский»: улица Вельяминова, 1, 3, 7, 9, 18, 19, 20, 24, 26; улица Серебрякова, 14, 16, 18, 22; улица Сульжинского, 4; улица Берхмана, 23, 25, 26, 30, 32;
  • село Марьина Роща: улица Космонавтов, 1, 2; улица Совхозная, 2.

Жители этих домов до 10 мая должны обратиться к представителю подрядчика, исполнителю по приёмке обращений, оформлению актов и замерам окон Александру Мехедко по телефону +7 (938) 515-35-30. За чей счёт будут менять старые окна на новые, не уточняется.

Как писали Юга.ру, четвёртый кассационный суд запретил строительство дороги, соединяющей Елизаветинское шоссе и Юбилейный микрорайон в Краснодаре. По словам жителей, людей, чьи дома стоят фасадом к полотну, принуждают вставлять в окна клапаны, чтобы они принудительно проветривались. 

Геленджик

Новости

Кубанское радушие. В этнокомплексе «Атамань» майские праздники отметят представлениями, играми и экскурсиями
«Росавтодор» предложил жителям Геленджика поменять окна. Но не уточнил, кто за это заплатит
В Краснодаре с экс-чиновницы взыскали более 31 млн рублей в пользу государства
В Краснодарском крае планируют привить от кори 15 тыс. человек
Дождливый конец апреля и пасмурный Первомай. Прогноз погоды на выходные
На проведение конкурса по разработке проекта «Новой Анапы» потратят почти 100 млн рублей

Лента новостей

Непокорная станица Полтавская
26 апреля, 14:59
Непокорная станица Полтавская
Как власть подавляла бунты казаков трижды за 150 лет
Четыре японских сада в Краснодарском крае и Крыму
Вчера, 08:58
Четыре японских сада в Краснодарском крае и Крыму
Где смотреть красивое, кроме парка «Краснодар»
Где отдыхать в Геленджике: природа, гольф, кафе, книги и нудисты
Сегодня, 11:44
Где отдыхать в Геленджике: природа, гольф, кафе, книги и нудисты

Реклама на сайте