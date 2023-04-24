В адыгейской колонии устраивали покерные турниры, а на выигрыш финансировали экстремистскую организацию
Следователи изъяли игровые наборы и завели уголовное дело
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР Адыгеи, осужденный отбывает наказание в исправительной колонии и занимает высшее положение в преступной иерархии. На территории исправительного учреждения он решил организовать ячейку «Арестанского уголовного единства»*. Для финансирования движения мужчина организовал в колонии покерные турниры.
Позже об этом стало известно сотрудникам ИК и на осужденного завели уголовное дело. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ, ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (организация и финансирование деятельности экстремистской организации), ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой) ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).
Другим осужденным — участникам движения «АУЕ» предъявили обвинение по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ, ч. 1 ст. 282.3 УК РФ ( участие в деятельности экстремистской организации и сборе средств для ее функционирования и ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой).
Игровые наборы и записи о поступивших в организацию деньгах у осужденных забрали. Расследование уголовного дела продолжается.
Как писали Юга.ру, в Ростовской области мужчина вышел из тюрьмы и пробыл на свободе 15 секунд. Новое дело возбудили по подозрению в пропаганде движения АУЕ («Арестантское уголовное единство»)*
* — деятельность организации признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.