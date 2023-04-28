В Сочи реконструируют Приморскую набережную

Краснодарский край

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  • Морской порт Сочи © Фото Victoria Balabanova, freepik.com
    Морской порт Сочи © Фото Victoria Balabanova, freepik.com

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на реконструкцию 400 метров Приморской набережной в районе морпорта

В рамках проекта демонтируют буны № 1, 2, 3 и 4, восстановят аварийный гребень берегозащитного сооружения вертикального типа. В результате пляж будет эффективно закреплен из оставшейся буны №5, корневой части южного мола и двух надводных волноломов длиной по 92,4 метров.

«После устройства искусственных рифов повысится надёжность инженерной защиты и рекреационная привлекательность Приморской набережной Сочи. В прибрежной акватории улучшится водообмен, что существенным образом отразится на качестве воды и окажет положительное воздействие на окружающую среду. В порах рифов найдут убежище рыбы, моллюски, рачки и многие другие морские обитатели, которые позитивно повлияют на биопродуктивность и самоочищение прибрежных вод», — рассказала эксперт Главгосэкспертизы России Наталья Данилкова.

Когда начнутся и завершатся работы, не уточняется.

Как писали Юга.ру, в отелях Сочи не осталось дешёвых номеров на лето. Для бронирования доступны только «люксы».

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В Сочи реконструируют Приморскую набережную
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