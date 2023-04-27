Ливень, град и сильный ветер. В Краснодарском крае снова объявили штормовое предупреждение
В реке Кубань ожидается подъем воды до неблагоприятных отметок
27 апреля в период с 14:00 до 16:00 и до конца суток, a также 28 апреля в крае объявлено штормовое предупреждение. Ожидается сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с.
Прогнозируется подъем уровня воды в реках районов:
- Крымский,
- Абинский,
- Северский,
- Горячий Ключ,
- Отрадненский,
- Мостовской,
- Лабинский,
- Белореченский,
- Курганинский,
- Успенский,
- Новокубанский,
- Апшеронский.
Также ожидается подъем уровня воды на Черноморском побережье от Анапы до Магри (Геленджик, Туапсинский район) с превышением неблагоприятных отметок.
Как сообщали ранее Юга.ру, на прошлой неделе в Краснодарском крае повысился уровень воды в реке Кубань. Жителей Крымского района предупредили о возможной эвакуации.
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