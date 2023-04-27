Ливень, град и сильный ветер. В Краснодарском крае снова объявили штормовое предупреждение

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В реке Кубань ожидается подъем воды до неблагоприятных отметок

27 апреля в период с 14:00 до 16:00 и до конца суток, a также 28 апреля в крае объявлено штормовое предупреждение. Ожидается сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с. 

Прогнозируется подъем уровня воды в реках районов:

  • Крымский,
  • Абинский,
  • Северский,
  • Горячий Ключ,
  • Отрадненский,
  • Мостовской,
  • Лабинский,
  • Белореченский,
  • Курганинский,
  • Успенский,
  • Новокубанский,
  • Апшеронский.

Также ожидается подъем уровня воды на Черноморском побережье от Анапы до Магри (Геленджик, Туапсинский район) с превышением неблагоприятных отметок.

Как сообщали ранее Юга.ру, на прошлой неделе в Краснодарском крае повысился уровень воды в реке Кубань. Жителей Крымского района предупредили о возможной эвакуации. 

Абинский район Анапа Апшеронский район Белореченский район Геленджик Горячий Ключ Крымский район Курганинский район Лабинский район Мостовский район Новокубанский район Отрадненский район Погода Река Кубань Северский район Туапсинский район Успенский район Черное море Штормовые предупреждения Экология

Новости

Трое жителей Краснодарского края номинированы на включение в список Forbes
«Экотехпром» увеличит сбор отходов в Анапе. Ранее компания обвиняла жителей Полтавской в срыве графика вывоза мусора
Ливень, град и сильный ветер. В Краснодарском крае снова объявили штормовое предупреждение
Отель «Имеретинский» в Сочи передали университету Сириуса. Раньше им владела компания Олега Дерипаски
Компания Сергея Галицкого потеряла 7,7 млрд рублей
В Геленджике показали дизайн-проект новой набережной у Курортного зала

Лента новостей

Непокорная станица Полтавская
Вчера, 14:59
Непокорная станица Полтавская
Как власть подавляла бунты казаков трижды за 150 лет
Четыре японских сада в Краснодарском крае и Крыму
Сегодня, 08:58
Четыре японских сада в Краснодарском крае и Крыму
Где смотреть красивое, кроме парка «Краснодар»
Хартманн, Батырев и другие эксперты выступят на форуме недвижимости «Движение» в Сочи
21 апреля, 17:20
Хартманн, Батырев и другие эксперты выступят на форуме недвижимости «Движение» в Сочи

Реклама на сайте