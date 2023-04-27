Ливень, град и сильный ветер. В Краснодарском крае снова объявили штормовое предупреждение

27 апреля в период с 14:00 до 16:00 и до конца суток, a также 28 апреля в крае объявлено штормовое предупреждение. Ожидается сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с.



Прогнозируется подъем уровня воды в реках районов:

Крымский,

Абинский,

Северский,

Горячий Ключ,

Отрадненский,

Мостовской,

Лабинский,

Белореченский,

Курганинский,

Успенский,

Новокубанский,

Апшеронский.

Также ожидается подъем уровня воды на Черноморском побережье от Анапы до Магри (Геленджик, Туапсинский район) с превышением неблагоприятных отметок.



Как сообщали ранее Юга.ру, на прошлой неделе в Краснодарском крае повысился уровень воды в реке Кубань. Жителей Крымского района предупредили о возможной эвакуации.