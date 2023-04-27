В Краснодар и Новороссийск прибудет ретро-поезд «Победа»

Поезд приедет в Краснодар 27 апреля на вокзал «Краснодар-1». Посмотреть на него можно будет с 12:30 до 14:00, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Ретро-поезд состоит из вагонов времен Великой Отечественной войны. В нем есть крытые товарные вагоны, платформы и салон-вагон. В поезде можно осмотреть изнутри теплушки, зайти в кабины машинистов и увидеть работающую паровую машину. Впервые в этом году будет вагон-душ.

«Помимо старинного железнодорожного подвижного состава, вниманию жителей представят знаменитую «Полуторку». Она установлена на одной из грузовых платформ ретро-поезда. Паровозы и вагоны являются действующими экспонатами из экспозиции музея железнодорожной техники СКЖД», — добавили в пресс-службе.

Затем поезд отправится в Новороссийск.

Ранее Юга.ру писали, что Краснодарский край присоединился к акции «Георгиевская ленточка». Раздают ленты во всех городах Кубани волонтеры.