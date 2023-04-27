В Краснодаре Международный день джаза отметят большим концертом

Краснодарский край

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  • © Нина Зотина, ЮГА.ру
    © Нина Зотина, ЮГА.ру

В Краснодаре 30 апреля отметят Международный день джаза

В Музыкальном театре вместе с Биг-бендом Георгия Гараняна выступят приглашённые гости — пианист Анатолий Корчагин, тромбонист ​​Сергей Долженков и басист Антон Давидянц. Солисты исполнят свои авторские композиции в стиле фанк, джаз-рок и фьюжн. Такая коллаборация музыкантов выступит в Краснодаре впервые.

Сергей Долженков — солист «Московского джазового оркестра Игоря Бутмана». Он обладает редкой техникой игры: одновременно исполняя мелодию, басовую линию, ритм и гармонию, музыкант в одиночку звучит как целый ансамбль.

Антон Давидянц в разное время играл с Игорем Бутманом, Николаем Носковым, Ёлкой, Анитой Цой, Батырханом Шукеновым, Мариам Мерабовой, в группах Zventa Sventana, «Маша и Медведи», «Моральный Кодекс».

Анатолий Корчагин — участник концертов и творческих проектов Юрия Чугунова, Аркадия Шилклопера, Игоря Бутмана, Ольги Синяевой, группы «Аракс» и других.

Начало концерта в 19:00. Билеты в продаже.

Как писали Юга.ру, в краснодарском Экоцентре 29-30 апреля пройдёт гаражная распродажа книг. Также гостей ждут лекции, мастер-классы и другие активности.

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