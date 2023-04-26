В Краснодаре пройдёт гаражная распродажа книг

Принимаются чистые и целые книги, изданные не ранее 2000 года. Сбор проходит 26 апреля с 18:00 до 20:00 ТЦ «Красная площадь» (улица Дзержинского, 100, «Хлебные истории»), 27 апреля с 17:00 до 20:00 в магазине «Чарли» (улица Красная, 69), 28 апреля с 17:00 до 20:00 в Экоцентре (улица Одесская, 48В).

За проведение мероприятия организаторы берут комиссию 40%. Деньги за проданные товары участникам переведут в течение недели. Если что-то не реализуется, книги можно будет забрать после распродажи или оставить в фонде литературного сообщества «Бродский».

Во время гаражной распродажи гостей ждут лекции, мастер-классы и другие активности. Так, в 14:00 начнётся воркшоп, посвящённый Краснодару, от сообщества российских коллажистов «Режь да Клей». Участники создадут путеводитель по городу и устроят стихийную выставку. На воркшоп с собой необходимо принести ножницы, клей-карандаш или ПВА, несколько журналов, старые фотографии Екатеринодара, чёрно-белые сканы семейных фотографий, сделанные в городе, карту города и прочее. Стоимость 1500 рублей, необходима регистрация.

Посетить гаражную распродажу можно с 11:00 до 19:00 по адресу улица Одесская, 48В.

Напомним, в Краснодаре на этой неделе проходит фестиваль «Кубань театральная». Запланированы смотры конкурсных постановок и бесплатные события, которые может посетить любой желающий.