В Краснодаре проходит фестиваль «Кубань театральная». Публикуем расписание событий

В программе в этом году участвуют 15 государственных и частных театров Краснодарского края и Республики Адыгея. Запланированы как смотры конкурсных постановок, так и бесплатные события, которые может посетить любой желающий. Впервые тематические мероприятия фестиваля пройдут в городских парках и скверах.

26 апреля в 14:00 на сцене Театра Защитника Отечества жюри и зрители будут оценивать спектакль «Пополам» по мотивам романа Беляева «Голова профессора Доуэля». В 18:30 в Музыкальном театре покажут оперу Мусоргского «Борис Годунов», в это же время в Театре драмы дадут «Утиную охоту» по одноимённой пьесе Вампилова.

В 17:30 начнётся представление перед Музыкальным театром, в 17:40 — перед Театром драмы.

27 апреля в 13:00 на сцене филармонии можно будет посмотреть постановку на адыгейском языке «Шыу маф» («Всадник счастья»). В 18:30 на сцене Театра драмы покажут спектакль «Охота жить» по рассказам Шукшина.

С 14:00 до 16:00 в парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы запланирована развлекательная программа творческих коллективов республики Адыгея. В 17:30 горожане смогут увидеть представление перед Театром драмы.

28 апреля на 10:00 в инклюзивном театре «Лестница» будет специальный показ спектакля «Остров» по мотивам пьесы Мартина МакДонаха. В 14:00 на сцене театра Veritas дадут музыкальную комедию «За чем пойдёшь, то и найдёшь» по мотивам трилогии Островского. В 18:30 в Театре драмы покажут военную драму «Пойти и не вернуться».

С 14:00 до 16:00 в парке «Солнечный остров» актёры Театра драмы и студенты КГИКа покажут зарисовку «Муки творчества». В 17:00 состоится перформанс «Флюид» от уличного театра «Паранорма» в парке «Краснодар», в 17:30 — представление перед театром драмы.

29 апреля Новый театр кукол представит постановку «Кошка, которая гуляла где хотела». Закроет фестиваль спектакль «Дядя Ваня» (с Сергеем Безруковым в главной роли) по Чехову, который покажут на сцене Театра Драмы.

В 10:00 можно будет наблюдать представление перед Новым театром кукол. В 18:00 будет видеопоказ спектакля в амфитеатре парка «Краснодар», в 20:30 театр огня «Адреналин» представит огненное шоу (стилобат Театра драмы).

Как писали Юга.ру, в Краснодаре покажут оригинальную графику Марка Шагала. Представлено более 60 работ прославленного авангардиста из коллекции Марка и Павла Башмаковых.