Десять спикеров ГК ТОЧНО выступили на Всероссийском жилищном конгрессе

С 17 по 21 апреля в Сочи прошел Всероссийский жилищный конгресс, на котором выступили представители федерального девелопера ТОЧНО

На форуме прошло около 400 мероприятий, посвященных жилищному строительству, риелторскому бизнесу, ипотечному кредитованию, информационным технологиям, рекламе и PR, подготовке кадров на рынке недвижимости и другим темам.

Одним из рекордсменов по числу приглашенных экспертов стала группа компаний ТОЧНО. Десять представителей федерального девелопера выступили в качестве спикеров на различных тренингах, мастер-классах, конференциях, круглых столах, дискуссиях и семинарах, прошедших в рамках конгресса.

Директор правового департамента Софья Арабаджийская провела полуторачасовой мастер-класс, на котором рассказала, что нужно знать агенту и покупателю для заключения безопасной сделки. А руководитель управления репутацией Нинель Бобрусь подготовила выступление о влиянии амбассадоров бренда на репутацию компании.

Начальник отдела ипотечного кредитования Гульсина Шакова говорила про влияние льготной ипотеки на объемы продаж застройщика.

Руководитель отдела продаж ЖК «Патрики» Лилия Еремеенко и руководитель отдела коммерческой недвижимости Юрий Горюнов презентовали новый флагманский проект ГК ТОЧНО — жилой район «Патрики». А руководитель отдела маркетинга Татьяна Сапон рассказала о нашумевшей рекламной кампании комплекса с участием Павла Деревянко.

Руководитель отдела продаж ЖК «Роялта» Анна Аношина и корпоративный тренер коммерческого блока ГК ТОЧНО Елизавета Грачева поделились опытом формирования сильной команды в постоянно меняющихся условиях рынка.

Руководитель отдела по работе с партнерами Азнив Кочарян выступила с темой «5 точек касания застройщика и риэлтора: от комьюнити до проведения совместных мероприятий» и проанализировала, какая модель партнерства работает лучше.

Закрывал выступления экспертов ГК ТОЧНО на Конгрессе Алексей Некрасов, руководитель отдела продаж жилых комплексов «Сказка Град» и «Стрижи». Алексей рассказал об акциях и скидках как инструменте продаж застройщика.

Ранее Юга.ру рассказывали, что семь спикеров ГК ТОЧНО выступили на «Российской строительной неделе — 2023».