В Краснодаре сократилось количество долгостроев — мэрия

С начала 2023 года в Краснодаре сдали 11 долгостроев

В пресс-службе мэрии Краснодара рассказали , что с начала 2023 года количество долгостроев в городе сократилось с 55 до 44. В начале 2022 года было 130 проблемных объектов.

Отмечается, что еще несколько домов находятся на этапе завершения. Первый литер «Мультиплекс кино» готов на 70%, ЖК «Сердце столицы» завершили уже на 76%, пятый и шестой литеры ЖК «Солнечная долина» готовы больше чем на 75% и 50%, а строительные работы жилого комплекса «Дом с ротондами» завершены на 90%.

Ранее Юга.ру писали, что дольщики ЖК «Материнский» не могут въехать в свои квартиры больше семи лет. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Ранее видеообращение к Бастрыкину записали дольщики краснодарского ЖК «Кларисса».