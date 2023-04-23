В Краснодаре 24 апреля будет массовое отключение электричества

Отключение связано с плановыми ремонтными работами. Об этом сообщается на официальном портале НЭСК.

24 апреля с 09:00 до 17:00 без электричества останутся жители домов на улицах Карасунская, Красная, Рашпилевская, Лавочкина, Бершанская, Восточный обход, Евдокимовская, Милютинская. Кроме того, свет может пропасть на улицах Троицкая, Круговая, Средняя, Красных Партизан, Российская, Седина, Гаврилова, Коммунаров, Головатого.

Проверить, попадает ли ваш дом в список отключений, можно здесь. Плановые ремонтные работы будут идти до конца мая.

Как писали Юга.ру, Гринпис составил рейтинг из 64 регионов, где солнечные панели могут снизить нагрузку на климат и будут экономически выгодными для бизнеса. В списке значится Краснодарский край.