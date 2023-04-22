В Краснодаре спасатели более пяти часов тушили пожар на складе

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о пожаре на улице Путевой поступило диспетчеру в 3:30. Пожарные прибыли на место в 3:39 и установили, что огонь охватил 450 кв. метров складского помещения.

Для тушения подали пять стволов «Дельта», газодымозащитная служба провела разведку. Ликвидировать открытое горение удалось только в 6 часов утра, полность пожар потушили в 9 утра.